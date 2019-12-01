Niegan amparo al periodista Alejandro “N”; continuará tras las rejas por presunto abuso contra la hija de su pareja en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2025 a las 16:38:49

Morelia, Mich., a 8 de noviembre de 2025.— En audiencia pública, el Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito en Materia Penal, con sede en Morelia, resolvió por unanimidad negar el amparo solicitado por Alejandro “V”, periodista michoacano acusado de violación en agravio de VHP, hija de su entonces pareja sentimental.

La decisión, tomada en sesión plenaria el 6 de noviembre de 2025, confirmó en todos sus términos la sentencia previa de la magistrada María de los Ángeles Llanderal Zaragoza, de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Con ello, queda firme el auto de vinculación a proceso dictado originalmente por el juez de control Fernando Sánchez, el 3 de octubre de 2023, por el delito de violación en varios hechos, presuntamente cometidos cuando la víctima era menor de edad.

Una resolución pública y unánime

Durante la sesión del Amparo en Revisión 15/2025, el Tribunal determinó que no existió violación alguna a los derechos procesales del imputado y que la vinculación a proceso se dictó conforme a los estándares legales vigentes.

Al ser una audiencia pública, la resolución fue expuesta de manera abierta, lo que aumenta la transparencia del proceso y confirma la validez jurídica de las actuaciones previas.

Presuntos hechos y contexto del caso

Según la narrativa acusatoria, los hechos habrían ocurrido cuando la víctima era niña y su madre —pareja sentimental de Alejandro “V”— se ausentaba del hogar para acudir a clases de posgrado. En ese contexto, el imputado habría aprovechado para agredir sexualmente a la menor en repetidas ocasiones, de acuerdo con los datos de prueba expuestos por la Fiscalía.

La acusación incluye varios eventos de violación, además de amenazas que, según la víctima, buscaban garantizar su silencio.

Una investigación marcada por irregularidades, según la parte acusadora

El abogado de la víctima, Salvador Ceja Barrera, recordó que durante la administración estatal pasada la investigación estuvo “viciada”, según sus palabras, al figurar el ahora imputado como asesor del estado.

Afirmó que la carpeta de investigación permaneció archivada sin avances durante un año, periodo en el que —sostiene— el periodista michoacano habría gozado de impunidad, dado que no se realizaron actos de investigación relevantes pese a las denuncias.

Finalmente, la Fiscalía General del Estado logró obtener y ejecutar la orden de aprehensión, dando paso a la audiencia inicial y posterior vinculación.

Alejandro “V” seguirá en prisión preventiva

Tras el revés en el Tribunal Colegiado, Alejandro “V” continuará privado de su libertad en prisión preventiva oficiosa, mientras avanza la etapa intermedia del proceso penal.

El imputado permanecerá en esa condición hasta que se dicte sentencia o, en su caso, hasta que se acuerde un procedimiento abreviado, si las partes así lo plantean y la autoridad judicial lo autoriza.

La defensa aún puede explorar otras vías jurídicas, pero la resolución de este 6 de noviembre representa uno de los golpes más duros para su estrategia legal desde que el caso llegó a los tribunales.