Janitzio se prepara para recibirte esta Semana Santa: Sectur

Janitzio, Michoacán, a 31 de marzo de 2026.- El trabajo comunitario da grandes resultados, muestra de ello fue la jornada de limpieza que realizaron habitantes de la isla de Janitzio previo al inicio formal de la Semana Santa en Michoacán.

Con el acompañamiento de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García, las familias se sumaron a esta acción para mostrar la mejor cara de la isla ante el arribo de turistas y visitantes, reflejando el orgullo y amor por su tierra.

Gracias al apoyo de la dependencia, esta iniciativa de turismo comunitario garantiza espacios públicos en mejores condiciones. El objetivo es que las y los visitantes disfruten la verdadera esencia de la isla: la calidez de su gente, sus paisajes únicos y su exquisita gastronomía.

A través de la Subsecretaría de Desarrollo Turístico de la Sectur, se dotó de los insumos necesarios a personas de todas las edades que se unieron a esta jornada de limpieza integral. Las y los voluntarios transformaron la imagen de los espacios públicos, beneficiando directamente al comercio local, donde se ofertan desde artesanías hasta la gastronomía de la región.

Esta temporada de Semana Santa, la región Pátzcuaro tiene más de 218 actividades, de las más de 700 que se desarrollarán en todo Michoacán para el turismo religioso, cultural, gastronómico y de esparcimiento. Para conocer la programación completa se puede consultar el sitio https://visitmichoacan.com.mx/