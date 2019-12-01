Janitzio invita a vivir el turismo comunitario esta Semana de Pascua

Janitzio invita a vivir el turismo comunitario esta Semana de Pascua
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 18:39:47
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Pátzcuaro, Michoacán, 9 de abril de 2026.- Esta Semana de Pascua es la oportunidad perfecta para escaparse a la emblemática isla de Janitzio, donde la tradición, cultura y el trabajo en comunidad se unen para brindar a turistas y visitantes una experiencia auténtica en el corazón del lago de Pátzcuaro.

Tras la jornada comunitaria de limpieza, ordenamiento y atención de espacios públicos, la isla luce renovada, acciones que se realizaron en coordinación con las y los habitantes, así como con el apoyo de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García. 

“Este esfuerzo fortalece el turismo comunitario, donde las y los visitantes no solo conocen el destino, sino que también se integran al cuidado y respeto de su entorno”, señaló el titular de la política turística de Michoacán.

Recorrer Janitzio durante esta temporada permite admirar sus paisajes únicos, con vistas inigualables del lago, callejones llenos de historia y miradores que invitan a contemplar la belleza natural de la región. Cada paso en la isla es un encuentro con la identidad purépecha y con tradiciones que han trascendido generaciones.

La experiencia se complementa con la riqueza gastronómica de la isla. Desde los tradicionales pescados blancos y charales, hasta antojitos preparados por cocineras y cocineros locales, la cocina de Janitzio es un reflejo vivo de la herencia cultural de Michoacán.

La Sectur Michoacán refrenda su compromiso de impulsar destinos que promuevan el desarrollo sostenible y el bienestar de sus comunidades. Esta Semana de Pascua, Janitzio te espera para vivir la esencia de Michoacán en cada rincón.

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