Inhabilitan túnel clandestino en Nogales, Sonora; hay un detenido

Inhabilitan túnel clandestino en Nogales, Sonora; hay un detenido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 20:01:22
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Nogales, Sonora, 9 de abril de 2026.- Autoridades del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informaron que, como resultado de trabajos de inteligencia, fue inhabilitado un túnel clandestino en Nogales, Sonora, que tenía dirección hacia Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte oficial, el túnel contaba con una longitud de 79 metros y una profundidad de 4.5 metros.

En el lugar fue detenida una persona presuntamente vinculada con actividades de contrabando y tráfico de personas, además de que se aseguraron cartuchos.

Las autoridades señalaron que este tipo de acciones contribuyen a debilitar las capacidades logísticas de los grupos delictivos y refuerzan la seguridad en la zona fronteriza.

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