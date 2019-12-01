Miente Sheinbaum otra vez a los mexicanos: Cuba hizo a México ocultar por 5 años detalles de ayuda humanitaria; ella lo negó en la “mañanera”, pero documento de la SRE la exhibe

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 19:50:30

Ciudad de México, a 9 de abril de 2026.— La presidenta Claudia Sheinbaum quedó nuevamente en entredicho luego de negar en su conferencia matutina que el gobierno de Cuba haya solicitado a México mantener en secreto los detalles de la ayuda humanitaria que el país ha enviado a la isla. Sin embargo, documentos oficiales de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) contradicen directamente su versión.

La polémica estalló después de que el diario El Universal revelara que el gobierno mexicano clasificó como reservada por cinco años la información relacionada con la ayuda humanitaria y las acciones de cooperación internacional que México brinda a Cuba, decisión tomada por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y respaldada por el Comité de Transparencia de la cancillería.

La publicación señalaba además que la reserva de la información se realizó tras una solicitud expresa del gobierno cubano, lo que implicaría que los detalles sobre la asistencia mexicana —incluyendo su naturaleza, alcances y condiciones— permanecerán ocultos al público durante un lustro.

Horas después de la publicación, Sheinbaum rechazó la información durante su conferencia matutina. La mandataria aseguró que su gobierno “no tiene nada que esconder” y negó categóricamente que La Habana hubiera solicitado mantener en secreto los datos sobre la cooperación.

“Nunca ha pedido Cuba a México que reserve información”, afirmó la presidenta, quien además calificó como “falsa” la versión publicada por el diario.

Pero un documento oficial de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores desmiente esa afirmación.

En el oficio UDT-02542/2026, emitido en respuesta a una solicitud de información, la dependencia confirma que la información sobre las acciones de cooperación internacional que México realiza con el gobierno y el pueblo de la República de Cuba fue clasificada como reservada por un periodo de cinco años.

La decisión fue ratificada por el Comité de Transparencia de la cancillería mediante la resolución CTA-002/2026-AMEXCID.

Más aún, el propio documento explica que la reserva se realizó tras una petición formal del gobierno cubano.

“Han emitido una nota verbal solicitando que toda la información relativa al auxilio y las acciones de cooperación internacional que se les brinde sea totalmente reservada”, señala el texto oficial.

La revelación contradice directamente lo dicho por la presidenta apenas horas antes, cuando aseguró que Cuba nunca había pedido a México ocultar información.

El documento también detalla las razones para mantener en secreto los datos sobre la ayuda. Según la cancillería, la reserva busca cuidar la relación bilateral con Cuba y evitar que la difusión de información sobre la asistencia pueda generar tensiones sociales o ser utilizada por grupos antagonistas dentro de la isla.

Incluso advierte que la divulgación de detalles sobre la ayuda podría afectar la estabilidad institucional del gobierno cubano o interferir en los canales de distribución de la asistencia humanitaria.

En otras palabras, el propio gobierno mexicano reconoce que el manejo discreto de la información responde a consideraciones políticas y diplomáticas vinculadas con la situación interna de Cuba.

La contradicción quedó expuesta después de que el periodista Eduardo Dina, autor del reportaje publicado en El Universal, difundiera en redes sociales las respuestas oficiales obtenidas vía transparencia, con lo que evidenció que sí existe una solicitud del gobierno cubano para mantener en secreto los detalles de la ayuda.

El episodio ocurre en medio de la creciente cooperación entre México y Cuba impulsada desde el sexenio anterior, que ha incluido envíos de combustible, alimentos, apoyo médico y otras formas de asistencia para enfrentar la profunda crisis económica y energética que golpea a la isla desde 2024.

Ahora, la existencia de documentos oficiales que contradicen la versión presidencial abre un nuevo frente político para la administración de Sheinbaum, que apenas este jueves defendía la transparencia de su política hacia La Habana.

La pregunta que queda en el aire es inevitable: si no había nada que esconder, por qué el gobierno aceptó ocultar durante cinco años los detalles de la ayuda a Cuba… y por qué la presidenta aseguró públicamente que esa solicitud nunca existió.