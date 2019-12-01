¿Irás al K’uínchekua 2026? Sigue estas recomendaciones para disfrutar del evento

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 20:00:32

Morelia, Michoacán, 12 de marzo de 2026.- A unas horas del arranque de la K’uínchekua 2026, la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García, recordó las recomendaciones emitidas desde las ediciones anteriores para quienes asistirán al evento.

“La Fiesta de Michoacán” se desarrollará en la zona arqueológica de Las Yácatas en Tzintzuntzan por quinto año consecutivo, por lo que se reiteraron diversas recomendaciones para el público que acudirá del 13 al 15 de marzo a este centro ceremonial del poderío purépecha.

Entre las sugerencias se encuentra el usar ropa y calzado cómodo y abrigador, ya que la temperatura desciende por la noche en las cercanías del lago de Pátzcuaro. Además, se pide al público no ingerir bebidas alcohólicas, acudir con batería suficiente en sus dispositivos móviles y llevar solo lo indispensable.

Si se acude en grupo es recomendable establecer un punto de reunión en caso de separarse durante la función. También se enfatiza la relevancia de identificar al personal de Protección Civil y de seguridad que estarán debidamente preparados e identificados durante el evento.

Por último, la Sectur Michoacán recordó a la población que los boletos aún se encuentran a la venta a través del portal web https://visitmichoacan.com.mx/