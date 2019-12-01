Cierran retorno en zona de Las Adelitas en Lázaro Cárdenas por riesgos de accidentes

Lázaro Cárdenas, Michoacán, 12 de marzo de 2026.- Con el objetivo de prevenir accidentes y proteger a quienes circulan por la zona, autoridades municipales determinaron bloquear el retorno que conecta la colonia José Green con la avenida Aurelio Campos, ubicado cerca del entronque de Las Adelitas.

El presidente municipal, Manuel Esquivel Bejarano, informó que la decisión se tomó luego de que en este punto se registraran diversos percances viales, incluido un accidente reciente que encendió las alertas sobre el riesgo que representa el uso irregular de este cruce.

Explicó que la medida fue analizada previamente en las mesas de seguridad y en coordinación con corporaciones como la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Dirección Regional de Seguridad Vial, quienes coincidieron en la necesidad de cerrar el retorno para reducir peligros a los automovilistas.

Durante el anuncio, el alcalde estuvo acompañado por la síndica municipal, Liliana Magaña Cárdenas; la tesorera municipal, Ángeles Berenice Olea Escobar; y el secretario de Obras Públicas, Juan Luis Nila Garibo. Las autoridades destacaron que la prioridad es garantizar la seguridad de las familias y estudiantes que diariamente transitan por esta vialidad.

En este sentido, el secretario de Obras Públicas señaló que se proyecta ampliar un tramo del acceso para facilitar que los conductores puedan realizar maniobras de giro con mayor seguridad en dirección a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Para concretar esta obra será necesaria la coordinación con dependencias federales como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por la presencia de un canal pluvial, así como con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Por su parte, la tesorera municipal explicó que previamente se implementaron medidas como la instalación de una cámara de vigilancia y la presencia de elementos policiales para emitir recomendaciones a los conductores y fomentar la cultura vial; sin embargo, al no observarse cambios en el comportamiento de los automovilistas, se decidió proceder con el cierre definitivo del retorno para evitar más incidentes.