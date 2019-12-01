Invita Sectur y Ayuntamiento a vivir la Semana Santa en Huandacareo

Invita Sectur y Ayuntamiento a vivir la Semana Santa en Huandacareo
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 13:11:40
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 11 de marzo del 2026.- El alcalde de Huandacareo, Pedro Alexis Velázquez Guzmán, y el secretario de Turismo en la entidad, Roberto Monroy García, anunciaron las actividades que se llevarán a cabo en el municipio en el marco de la temporada vacacional de Semana Santa.

En conferencia de prensa, el funcionario estatal recalcó que Huandacareo es un municipio con una riqueza importante en materia cultural, religiosa, gastronómica, misma que fue reconocida internacionalmente por sus famosas carnitas. Además de la zona arqueológica de La Nopalera, misma que actualmente es rehabilitada para hacerla accesible para personas con discapacidad.

Por su parte,  Alexis Velázquez destacó que la infraestructura y riqueza natural, han colocado al municipio como un destino inmediato líder en el ramo a solo 40 minutos de Morelia; el año anterior se recibieron 120 mil visitantes durante este periodo vacacional.

Asimismo, recalcó que sus seis parques acuáticos y ocho hoteles con 200 habitaciones en total, le permiten competir con otros municipios de la entidad e incluso de la región.

Finalmente, Eva Tinoco Herrera, presidenta de la Asociación Michoacana de Balnearios y Parques Acuaticos, apuntó que los balnearios del municipio generan 850 empleos directos, mismos que en esta temporada se duplican.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Tras cateos en Morelia, Uruapan y Huetamo, aseguran droga y detienen a dos personas
Muere en un hospital hombre que fue baleado en Uruapan, Michoacán
Portar licencias de conducir falsas es delito y puede tener consecuencias legales: Director de Policía y Tránsito de Celaya, Guanajuato
Dictan sentencia de más de 16 años de prisión contra culpable de violación, lenocinio y privación de la libertad de su pareja
Más información de la categoria
Sheinbaum encabeza homenaje a elementos de seguridad caídos en operativo contra "El Mencho"
Casos de sarampión en México superan en 2026 el total registrado en todo 2025
“Quedarán en el muro de la traición”: Salgado Macedonio lanza advertencia a aliados de Morena por reforma electoral
¡Llueven serpientes en Morelia! Cámara de seguridad capta reptil paseándose en pleno Centro Histórico
Comentarios