Invita Sectur y Ayuntamiento a vivir la Semana Santa en Huandacareo

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 13:11:40

Morelia, Michoacán, a 11 de marzo del 2026.- El alcalde de Huandacareo, Pedro Alexis Velázquez Guzmán, y el secretario de Turismo en la entidad, Roberto Monroy García, anunciaron las actividades que se llevarán a cabo en el municipio en el marco de la temporada vacacional de Semana Santa.

En conferencia de prensa, el funcionario estatal recalcó que Huandacareo es un municipio con una riqueza importante en materia cultural, religiosa, gastronómica, misma que fue reconocida internacionalmente por sus famosas carnitas. Además de la zona arqueológica de La Nopalera, misma que actualmente es rehabilitada para hacerla accesible para personas con discapacidad.

Por su parte, Alexis Velázquez destacó que la infraestructura y riqueza natural, han colocado al municipio como un destino inmediato líder en el ramo a solo 40 minutos de Morelia; el año anterior se recibieron 120 mil visitantes durante este periodo vacacional.

Asimismo, recalcó que sus seis parques acuáticos y ocho hoteles con 200 habitaciones en total, le permiten competir con otros municipios de la entidad e incluso de la región.

Finalmente, Eva Tinoco Herrera, presidenta de la Asociación Michoacana de Balnearios y Parques Acuaticos, apuntó que los balnearios del municipio generan 850 empleos directos, mismos que en esta temporada se duplican.