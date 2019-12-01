Invita Sectur a conocer y adquirir artesanías de Capula en "Espacio Michoacán"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 13:39:25

Morelia, Michoacán, 13 de noviembre de 2026.- La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur) invita a turistas, visitantes y habitantes de Morelia a conocer y adquirir las tradicionales artesanías de Capula en Espacio Michoacán, donde hasta el próximo 25 de noviembre se exhibirán una variedad de piezas elaboradas a mano por maestras y maestros artesanos de esta tenencia moreliana.

La muestra reúne artículos de loza y piezas decorativas, entre ellas tequileros, jarrones, tazas, platos y pequeñas catrinas, que destacan por sus diseños, colores y detalles, resultado del conocimiento artesanal que se transmite de generación en generación, comentó Roberto Monroy García, titular de la Sectur.

Cada pieza refleja la identidad cultural de Capula y la destreza de sus creadores, quienes mantienen vivo el tradicional arte del capulineado, una expresión artesanal que distingue a esta comunidad y que forma parte de la riqueza cultural de Michoacán.

Con esta iniciativa, la Sectur busca acercar las expresiones artesanales del estado a turistas y visitantes, al tiempo que promueve el consumo local y contribuye a generar espacios de comercialización para las familias artesanas.

Espacio Michoacán se encuentra en las instalaciones de la dependencia estatal, en avenida Tata Vasco número 80, colonia Vasco de Quiroga, en Morelia. La exhibición puede visitarse de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 horas, hasta el 25 de noviembre.