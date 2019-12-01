Alcalde de Contepec, Michoacán resultó ileso tras ataque: FGE

Alcalde de Contepec, Michoacán resultó ileso tras ataque: FGE
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 13:59:11
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Morelia, Michoacán, a 13 de noviembre 2026.— Israel Vega Rodríguez, vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal y Encargado del Despacho de la FGE informó que el alcalde de Contepec salió ileso del ataque armado en su contra, así mismo confirmó que se recabaron las entrevistas del edil y de su escolta como parte de las investigaciones para identificar a los responsables.

Al respecto el funcionario indicó que la Fiscalía da seguimiento al recorrido que realizó el presidente municipal para reconstruir lo sucedido y obtener indicios sobre quienes participaron en la agresión.

“Es correcto, el alcalde resultó ileso”, señaló al ser cuestionado sobre el atentado y las condiciones en las que se encontraba el funcionario municipal.

Vega Rodríguez explicó que las diligencias continúan, aunque no dio a conocer un probable móvil ni precisó si ya existen personas identificadas por su posible participación.

Las entrevistas del alcalde y su escolta forman parte de los actos de investigación con los que se busca esclarecer las circunstancias del ataque.

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