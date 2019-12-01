Botana y botella para Harfuch; para Zamora, promesas de seguridad, muertos y miedo: Carlos Soto llega a reunión con Harfuch cargando con un deportista asesinado horas antes y diez menores muertos en la región

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 13:47:24

*El alcalde difundió su asistencia a una conferencia de seguridad un día después del asesinato de un deportista en Zamora. En los comentarios compartidos, usuarios cuestionaron la distancia entre su discurso y la violencia; la región encabeza el registro estatal de víctimas menores de homicidio doloso.

Zamora, Mich., a 13 de noviembre de 2026.— Carlos Jesús salió de jugar voleibol y fue asesinado afuera de la Unidad Deportiva El Chamizal. Al día siguiente, el alcalde Carlos Soto Delgado habló en redes de la seguridad de las familias y del gusto que le dio saludar a Omar García Harfuch en la Ciudad de México. En su mensaje hubo compromisos generales y felicitaciones políticas. No hubo una explicación de qué cambiará para los zamoranos después de esa visita.

El asesinato de la víspera y la violencia contra menores en la región ponen bajo escrutinio un discurso municipal que insiste en la coordinación, pero que en esta publicación no ofrece metas, recursos ni plazos para evaluar sus resultados.

“La seguridad de nuestras familias es una responsabilidad que nos une a todos”, escribió Soto el 12 de noviembre, al informar su participación en la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal.

La frase llegó después de que otra familia de Zamora perdiera a uno de sus integrantes en un ataque armado. Carlos Jesús R. O., identificado como un hombre de 31 años en una de las coberturas, fue asesinado alrededor de las 21:30 horas del miércoles sobre la calle Las Delicias, en la colonia 20 de Noviembre.

Según los reportes periodísticos, había terminado de practicar voleibol y presuntamente intentaba abordar un taxi. Los paramédicos confirmaron su muerte; la Fiscalía inició las investigaciones.

La violencia lo alcanzó al salir de una instalación destinada al deporte y la convivencia. Ese hecho exige respuestas sobre la vigilancia del lugar, la prevención de ataques y la capacidad de reacción de las autoridades. En el mensaje de Soto sobre su visita a la capital, esas respuestas no aparecen.

El alcalde informó que acudió a analizar resultados y compartir estrategias con otros presidentes municipales. No precisó qué balance presentó de Zamora, qué fallas reconoció o qué apoyos consiguió. Tampoco anunció medidas específicas después del asesinato afuera de El Chamizal.

La fotografía del encuentro, acompañada por un obsequio con una botella y botanas y una tarjeta con su nombre, terminó ofreciendo más detalles del presente que su publicación sobre los compromisos obtenidos para el municipio.

Una región golpeada por el asesinato de menores

El contexto hace más exigible la rendición de cuentas. Entre enero y el 8 de noviembre de 2026, la región de Zamora acumuló diez víctimas menores de edad de homicidio doloso, la cifra más alta entre las regiones incluidas en el reporte de la Fiscalía General del Estado publicado por Quadratín.

Michoacán registró 27 víctimas en ese periodo. La región de Zamora concentró aproximadamente 37%: más de una de cada tres. Con las siete de Apatzingán, ambas regiones reunieron 17 de las 27 víctimas estatales.

Esa dimensión territorial vuelve indispensable la coordinación que el alcalde invoca. También vuelve insuficiente anunciarla sin explicar en qué consiste: qué hará el Ayuntamiento, con qué recursos y cómo se medirá la protección de niñas, niños y adolescentes.

En la publicación, Soto no desarrolla una respuesta para ese escenario. Felicita al nuevo presidente de la conferencia, Adolfo Cerqueda Rebollo, celebra el saludo con el secretario federal y reafirma su disposición para trabajar. Los compromisos concretos para Zamora quedan sin identificar.

El reclamo: que la seguridad se note en Zamora

Algunos usuarios respondieron precisamente a esa distancia. “Ahora solo falta que lo aplique en Zamora”, señala uno de los comentarios compartidos. Otro expresa: “Yo creía en ti, pero de verdad que no se nota que tengamos seguridad”.

Son opiniones individuales refuerzan una exigencia legítima: que el gobierno explique sus resultados en términos que puedan comprobarse en el municipio.

Un gobierno debe poder acreditar sus avances y explicar sus fallas, especialmente cuando un ciudadano es asesinado a las puertas de un espacio deportivo.

Soto lleva más de cinco años al frente del Ayuntamiento. A estas alturas, su comunicación sobre seguridad debe permitir evaluar decisiones, ejecución y resultados. La reiteración del compromiso ya no aporta información suficiente.

Acudir a una conferencia puede servir para conseguir apoyos y mejorar estrategias. Pero en el mensaje del alcalde no se identifican nuevos recursos, responsables de acciones, metas ni fechas de cumplimiento. Tampoco se detallan acuerdos bilaterales con García Harfuch para Zamora.

El problema que deja expuesto su publicación es político y concreto: el presidente municipal comunica cercanía con el poder federal mientras mantiene sin explicar qué beneficio verificable obtuvo para una población que sigue enfrentando ataques armados, desapariciónes, balaceras y muertes todos los dias.