Muere motociclista tras sufrir accidente en Arteaga, Michoacán 

Muere motociclista tras sufrir accidente en Arteaga, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 14:16:02
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Arteaga, Michoacán, a 13 de noviembre 2026.- Víctima de las lesiones que sufrió al accidentarse con la motocicleta que conducía, un joven perdió la vida.

Al respecto se informó que Oswaldo “N”, circulaba a bordo de su motocicleta cuando en el puente de Las Juntas, se impactó contra la barra de contención, salió proyectado y terminó en la parte baja del puente.

A consecuencia del percance,  joven perdió la vida  situación por la que personal de la FGE dio fe de los hechos.

Finalmente el cuerpo fue trasladado al Semefo para los efectos de ley.

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