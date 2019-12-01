Incendio consume fábrica siderúrgica en San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Incendio consume fábrica siderúrgica en San Nicolás de los Garza, Nuevo León
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 14:20:18
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San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 13 de noviembre 2026.- Un incendio consumió una fábrica siderúrgica de la firma Ternium, ubicada en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Según la empresa, la noche del 12 de noviembre el fuego inició en la Planta Guerrero, ubicada en la colonia Industrial Nogalar.

“El incendio fue inmediatamente atendido por personal de bomberos de Ternium quienes despejaron el área e iniciaron las labores de mitigación”, señaló la compañía a través de un comunicado oficial.

No obstante, al sitio llegó personal de Protección Civil y Bomberos de San Nicolás, Monterrey, Guadalupe y del estado de Nuevo León para controlar las llamas.

La información de Ternium indica que el siniestro comenzó en el área de Capado 2. Posteriormente se extendió a dos tanques con capacidad de 7 mil litros cada uno de ácido clorhídrico utilizado en el proceso de limpieza del acero.

Debido a la intensidad del incendio, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) informó la suspensión de clases presenciales este viernes 13 de noviembre.

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