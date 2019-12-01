Golpe millonario al crimen en Michoacán: inhabilitan laboratorio clandestino en Aquila, supuesta tierra de autodefensas; en Carácuaro, precursores asegurados 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 12:50:09

Aquila, Mich., a 13 de noviembre de 2026.— Miles de litros y toneladas de sustancias químicas, reactores y destiladores quedaron al descubierto en un laboratorio clandestino localizado por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en Cachán de Echeverría, municipio de Aquila.

La intervención dejó una afectación económica a la delincuencia organizada estimada en 2 mil 540 millones de pesos, de acuerdo con el reporte de las autoridades federales.

En el lugar, las fuerzas federales encontraron 7 mil 247 litros y 2 mil 425 kilogramos de sustancias químicas utilizadas para producir metanfetamina, además de seis reactores de síntesis orgánica, tres destiladores y 20 tanques de gas LP. El laboratorio fue inhabilitado.

El hallazgo no fue el único: en otra intervención, efectivos federales aseguraron sustancias químicas en Panzacola, municipio de Carácuaro. Sobre esta segunda acción no se precisaron las cantidades ni el tipo de materiales incautados.