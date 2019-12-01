Inscríbete a los talleres de Noche de Muertos impartidos por personas artesanas y cocineras

Morelia, Michoacán, 6 de octubre de 2026.- Aún estás a tiempo de formar parte de la tercera edición de la Semana de Celebración de la Noche de Muertos, que del 23 al 31 de octubre ofrecerá 17 talleres en comunidades michoacanas para vivir de cerca los saberes, sabores y expresiones culturales que dan identidad a esta celebración.

A través de estos talleres, visitantes y familias podrán aprender directamente de las comunidades sobre cocina tradicional, bordado en punto de cruz, máscaras tradicionales en madera, pan, catrinas y loza de barro, arco tradicional con madera y cempasúchil, entre otras actividades. Las experiencias se desarrollarán en Tzintzuntzan, Tzurumútaro, Ihuatzio, Santa Fe de la Laguna, Oponguio, Tócuaro, Capula y Arócutin.

El titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García, invitó a los visitantes a aprovechar esta temporada para conocer y vivir las tradiciones de la Noche de Muertos directamente desde las comunidades.

“La mejor manera de conocer nuestras tradiciones es vivirlas, aprender de quienes las mantienen vigentes y ser parte de estos preparativos que nos acercan a una de las celebraciones más emblemáticas de Michoacán”, señaló el funcionario estatal.

Las personas interesadas pueden consultar la programación completa, así como costos, horarios, sedes y disponibilidad de cada taller, e inscribirse, a través del sitio oficial https://visitmichoacan.com.mx/ y de las redes sociales oficiales de la Sectur. La cuota de recuperación está destinada en su totalidad a las y los talleristas, como reconocimiento a quienes preservan y comparten estos conocimientos de generación en generación.

La Semana de Celebración de la Noche de Muertos forma parte de las actividades con las que Michoacán se prepara para esta fecha emblemática. De esta manera, ofrece a los visitantes la posibilidad de acercarse a las comunidades, conocer sus expresiones culturales y vivir una experiencia auténtica.