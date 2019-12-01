Detenidos por narcomenudeo Jose “N” el “Characo” y Jesús “N” el “Alanís”, en Uruapan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 12:39:14

Uruapan, Michoacán, 6 de octubre de 2026.- La Guardia Civil detuvo a José Alberto “N”, alias “Characo”, y Jesús “N”, alias “Alanís” en Uruapan, quienes están presuntamente relacionados con el delito de narcomenudeo en la zona, como resultado de las labores operativas para combatir la distribución de drogas.

Personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realizaba recorridos de prevención y vigilancia sobre la carretera Corupo-San Felipe cuando, a la altura de la comunidad de Corupo, detectaron a dos hombres a bordo de una motocicleta. Al advertir la presencia policial, el conductor aceleró la marcha para intentar evadir a los uniformados, por lo que los agentes les dieron alcance metros adelante.

Tras realizar una inspección, los elementos localizaron en una mochila 91 bolsas con hierba verde seca con características de marihuana, con un peso aproximado de 1.3 kilogramos, así como 24 envoltorios con sustancia granulada con características propias de la metanfetamina, con un peso aproximado de 30 gramos.

Los detenidos, así como la motocicleta en la que viajaban y los indicios asegurados, fueron puestos a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica.

La SSP mantiene el despliegue operativo en Uruapan y sus comunidades para inhibir los delitos contra la salud y fortalecer las acciones de seguridad en la región.