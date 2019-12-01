Balean a comerciante en Zamora, Michoacán; está grave 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 12:00:10

Zamora, Michoacán, a 6 de octubre 2026.- El propietario de un negocio de extintores se debate entre la vida y la muerte al ser agredido a balazos cuando viajaba en un camioneta en compañía de un trabajador, el cual resultó ileso, informaron fuentes policiales.

Fue a las 09:10 horas de este martes cuando algunos vecinos de la comunidad de Chaparaco reportaron al 911 una persona atacada con disparos de arma de fuego en la calles Morelos y Melchor Ocampo, frente al Templo de la Virgen de Fatima.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Guardia Civil y Guardia Nacional se movilizaron al lugar donde localizaron una camioneta Volkswagen Robust color blanco, impactada con un poste de concreto y al interior el hombre lesionado.

Por lo que retiraron a la gente y acordonaron la zona, enseguida llegaron paramédicos de Rescate quienes auxiliaron al señor Jaime Andrés C., P., de 60 años de edad, vecino del Fraccionamiento San Joaquín, el cual fue trasladado a un nosocomio privado para su atención médica.

Enseguida llegó personal de la Fiscalía General del Estado quienes procesaron la escena donde localizaron varios casquillos percutidos calibre 40 mm, posterior retiraron la unidad y la enviaron al corralón oficial, iniciandose la carpeta de investigación.