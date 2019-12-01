Adolescente responsable del feminicidio de su abuela de 77 años, es sentenciado a sanción de 1 año y 8 meses de internamiento

Adolescente responsable del feminicidio de su abuela de 77 años, es sentenciado a sanción de 1 año y 8 meses de internamiento
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 12:54:38
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Uruapan, Michoacán, a 6 de octubre 2026.- Un Tribunal de Enjuiciamiento especializado en Justicia para Adolescentes emitió una medida de sanción de un 1año y 8 meses de internamiento en contra de un adolescente de 15 años de edad, al acreditarse su responsabilidad en el delito de feminicidio, cometido en agravio de su abuela de 77 años.

Sobre el particular se informó que con base en los datos de prueba que integran la investigación, el 13 de octubre de 2024, en un domicilio ubicado en la localidad Dr. Miguel Silva, municipio de Ario, el adolescente agredió físicamente a su abuela materna, provocándole lesiones que posteriormente le ocasionaron la muerte.

Derivado de las investigaciones realizadas por la Fiscalía, se estableció la responsabilidad del adolescente en estos hechos, por lo que, en la audiencia correspondiente, se impuso la medida de sanción de 1 año 8 meses de internamiento.

Asimismo, se condenó al pago de la reparación del daño por la cantidad de 549 mil 364 pesos, a favor de las víctimas indirectas.

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