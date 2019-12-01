Detienen a adulto mayor por intentar cobrar cheque falso por más de 5 mdp

Detienen a adulto mayor por intentar cobrar cheque falso por más de 5 mdp
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 13:50:07
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Ciudad de México, a 6 de octubre 2026.- Un adulto mayor fue detenido en la Ciudad de México por presuntamente intentar cobrar un cheque apócrifo por 5.4 millones de pesos.

De acuerdo con la información disponible, el incidente se desarrolló en un banco ubicado en la colonia Hipódromo Condesa de la alcaldía Cuauhtémoc, en donde la gerente del establecimiento solicitó la presencia de personal de seguridad.

Momentos después, agentes llegaron al sitio, en donde aseguraron el cheque, realizaron una revisión de seguridad al adulto mayor y le solicitaron una identificación oficial.

Luego de constatar que el objeto era falso, el adulto mayor, de 73 años de edad fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

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