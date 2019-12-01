Segob revisa participación de embajador de EU en evento de seguridad en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 21:54:54

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2026.- El Gobierno de México mantiene abierta la revisión sobre la participación del embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, en un acto realizado en Querétaro, luego de los cuestionamientos surgidos por su intervención en la colocación de la primera piedra de una Academia Internacional de Capacitación Policial.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que las autoridades federales se encuentran recopilando información y realizando las consultas necesarias para determinar con precisión qué ocurrió durante la visita del diplomático y si existe alguna responsabilidad.

La funcionaria pidió prudencia antes de emitir una postura definitiva y señaló que se busca contar con todos los elementos para ofrecer una explicación clara a la ciudadanía.

El caso cobró relevancia después de que la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionara la participación de Johnson y señalara que los asuntos relacionados con cooperación internacional en materia de seguridad deben conducirse mediante los canales correspondientes del Gobierno federal.

En medio de la polémica, también se dio a conocer un oficio fechado el 23 de septiembre, mediante el cual el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, notificó a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la visita que realizaría el embajador el 2 de octubre.

De acuerdo con ese documento, el encuentro tendría carácter protocolario y no implicaría mecanismos directos de cooperación internacional en materia de seguridad o procuración de justicia, ni la intervención de autoridades extranjeras en funciones reservadas al Estado mexicano.

Sin embargo, durante el evento Johnson destacó la cooperación entre Estados Unidos y Querétaro en materia de seguridad, particularmente en la capacitación de corporaciones para combatir actividades relacionadas con drogas, armas y dinero ilícito, lo que generó cuestionamientos sobre los alcances de su participación.

Ante las versiones encontradas, la Secretaría de Gobernación indicó que continuará recabando información con la Cancillería y el gobierno estatal antes de establecer una valoración sobre el caso.