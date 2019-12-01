Inaugura Bedolla Casa del Mezcal Michoacano; conquistará los paladares del mundo

Morelia, Michoacán, 1 de noviembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, inauguraron la Casa del Mezcal Michoacano, un escaparate para impulsar esta bebida ancestral ante el mercado nacional e internacional.

El mandatario destacó que la Denominación de Origen, otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), ha permitido que crezca la producción del mezcal michoacano. Actualmente son 29 municipios del estado, ubicados en cuatro regiones donde se elabora de manera artesanal.

“Se trata de un paso más para seguir promocionando el mezcal michoacano”, afirmó Ramírez Bedolla, al tiempo que deseó éxito a las productoras y productores del estado para que continúe creciendo su elaboración y conquistando más paladares alrededor del mundo.

Ubicada en el corazón del Centro Histórico de Morelia, la Casa del Mezcal se encuentra en el interior de una casona que data del siglo XVIII, en el Portal Matamoros, y que fue restaurada con una inversión estatal de 30 millones de pesos. Turistas y visitantes podrán encontrar 32 marcas que cuentan con el distintivo Michoacán de Origen, un sello que los certifica como producto de calidad.

Acompañaron al gobernador la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías; el secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García; la directora del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, Liliana Gil García; el titular del Órgano de Administración Judicial del Poder Ejecutivo, Gustavo Mendoza García; entre otras autoridades estatales, legisladores, y productoras y productores de mezcal.