Impulso al turismo en Michoacán con 300 mdp para infraestructura y promoción global: Sectur

Morelia, Michoacán, a 6 de febrero de 2026.- En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, las secretarías de Turismo federal y estatal sumaron esfuerzos con el sector turístico de Morelia para presentar los proyectos de promoción, inversión e infraestructura destinados a fortalecer “el alma de México”, informó la Secretaría de Turismo del Estado (Sectur).

La secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, y el titular de Sectur estatal, Roberto Monroy García, lideraron la jornada para revisar los avances del plan impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Durante el espacio, se integraron las voces y propuestas de directores de festivales, empresarios y líderes del sector.

“A través de este diálogo abierto, recibimos propuestas y el respaldo al Plan Michoacán; cada aportación tendrá un seguimiento puntual por parte de ambas secretarías. Esta quinta visita de Josefina Rodríguez al estado antecede a su próximo recorrido por las regiones de Zamora, Apatzingán y la costa michoacana”, señaló el funcionario estatal.

Durante la sesión, se detalló la participación de Michoacán en ferias internacionales con el respaldo de la Federación, buscando atraer visitantes de Estados Unidos, Canadá, España, Brasil y China. Asimismo, se anunciaron eventos de turismo deportivo en diversos municipios para impulsar la derrama económica y la ocupación hotelera, además de una inversión de 300 millones de pesos en infraestructura para las regiones del estado.

También se presentó la campaña internacional “Michoacán, el alma de México”, lanzada oficialmente en la pasada Fitur en España. Esta estrategia se difundirá próximamente a nivel nacional mediante un video que captura la esencia, raíces y orgullo de la identidad michoacana.

Al encuentro también acudieron Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno; Tamara Sosa Alanís, secretaria de Cultura y Cástor Estrada Robles, director de la Casa de las Artesanías de Michoacán, entre otros funcionarios.