Hoteles de Michoacán se preparan para recibir al turismo en Semana Santa

Morelia, Michoacán, a 6 de marzo de 2026.- Hoteles de Michoacán se preparan para recibir a visitantes durante la próxima temporada de Semana Santa, con acciones enfocadas en mantener altos estándares de calidad, servicio, limpieza y seguridad, informó el titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García.

Para impulsar estas acciones, la dependencia estatal brindó un esquema de actualización en prestación de los servicios de hotelería, dirigida al personal de las áreas operativas de los hoteles en la capital del estado y distintos municipios aledaños.

El funcionario afirmó que estas acciones tuvieron como objetivo proporcionar a las y los participantes los conocimientos y habilidades necesarias para realizar actividades en el área operativa de recepción, reservaciones, grupos y convenciones, y bell boys (botones), con lo que se atienden las demandas actuales del sector hotelero.

El auditorio de la Secretaría de Turismo de Michoacán fue el espacio en donde 37 trabajadoras y trabajadores de la hotelería estatal pudieron actualizarse en las funciones operativas de sus establecimientos, lo que les permitirá optimizar la atención a turistas y visitantes que requieran de sus servicios.

Para conocer la cartelera de las más de 700 actividades que se realizarán en la entidad durante el periodo de Semana Santa, se puede consultar el enlace https://visitmichoacan.com.mx/semanasanta2026.