Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2026 a las 15:59:59

Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre del 2026.- Productores del oriente michoacano hacen un llamado a comprar flores de nochebuena con productores michoacanos, en la ruta navideña, que puede incluir la Feria de la Esfera de Tlalpujahua, los Santuarios de la Mariposa Monarca, y San Felipe de los Alzati, en el municipio de Zitácuaro.

En rueda de prensa desde la Secretaría de Turismo en la entidad, Juan Albino de Jesús, Representante de Fluricultores Unidos por Michoacán, señaló que en esta temporada navideña se venderán cerca de cinco millones de plantas de nochebuena de diferentes tamaños, producidas en más de 100 hectáreas del oriente michoacano.

Apuntó que son aproximadamente 800 productores de nochebuena en la zona, que esperan recibir turistas y visitantes que busquen esta planta considerada como el símbolo máximo de la Navidad, cultura, tradición, que implica un esfuerzo de más de nueve meses de trabajo.

Señaló que los precios de las macetas van desde los 20 a 200 pesos, según la altura de la misma, ello pues depende del tiempo que tardan en desarrollarse, debido a que hay plantas de hasta de un metro de altura.

Albino de Jesús acusó que los intermediarios son quienes se llevan la verdadera ganancia, pues los productores venden a precios accesibles, mientras que los revendedores duplican o incluso triplican el precio, además de tener el mercado muy acaparado.

Ejemplificó, una maceta que en vivero puede costar 30 pesos, un revendedor la llega a vender en 80 o 90 pesos en una zona fronteriza.

Las plantas de nochebuena producidas en Michoacán llegan a lugares como Nuevo Laredo, Tijuana, Tabasco, Yucatán, Chiapas, Veracruz, etc.