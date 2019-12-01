Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2026 a las 16:07:50

Morelia, Michoacán, 18 de noviembre de 2026.- Elementos de la Policía Morelia lograron la detención de tres presuntos ladrones.

Al respecto se informó que elementos de la referida corporación, que llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia, fueron alertados de un robo con violencia en contra de una persona en la colonia Eduardo Ruiz.

De inmediato se implementó un operativo, el cual arrojó como resultado la detención de tres presuntos responsables.

Finalmente, los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.