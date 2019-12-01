Guía para vivir la Semana Santa en las 7 regiones turísticas de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 2 de marzo de 2026.- Michoacán, "el alma de México", se consolida como un destino referente del turismo religioso con una cartelera de más de 700 actividades para esta Semana Santa. La Secretaría de Turismo del Estado (Sectur), encabezada por Roberto Monroy García, informó que esta amplia programación se desplegará a lo largo de las siete regiones turísticas de la entidad.

Entre los atractivos principales destacan las solemnes Procesiones del Silencio, los espías a caballo y las escenificaciones de la Última Cena. Esta oferta cultural y de fe busca brindar una experiencia profunda a los visitantes que año con año eligen Michoacán para vivir sus tradiciones.

“En Pátzcuaro, el viernes 3 de abril a las 18:00 horas, se llevará a cabo la Procesión de los Cristos; mientras que en Tzintzuntzan, el jueves 2 y viernes 3 de abril, los tradicionales espías a caballo recorrerán el pueblo desde las 9:00 horas. Por su parte, en Uruapan, el Tianguis Artesanal recibirá a los visitantes del 28 de marzo al 12 de abril en las plazas principales”, señaló Monroy García.

El funcionario añadió que en Zamora, el viernes 3 de abril, se podrán vivir dos momentos emblemáticos: “La Procesión del Silencio de los hombres a las 10:00 horas y, por la tarde, a las 19:00 horas, la Procesión del Silencio de las Mujeres”.

En la capital michoacana, el viernes 3 de abril de 10:30 a 11:00 horas, se podrá escuchar la sonorización de la matraca monumental desde la Catedral de Morelia. Ese mismo día, en punto de las 19:00 horas, se llevará a cabo la Procesión del Silencio, considerada la segunda más importante del país por su número de participantes y fieles. El recorrido iniciará en la Calzada Fray Antonio de San Miguel y avanzará por la Avenida Madero hasta concluir en el Templo de Capuchinas.

Además del turismo religioso, destaca la oferta deportiva en la región Playas de Michoacán. En el municipio de Aquila, el sábado 4 y domingo 5 de abril, se llevará a cabo el Torneo Internacional de Surf, así como competencias de voleibol y fútbol playero. Por su parte, en Lázaro Cárdenas, se realizará la Expo Arena el miércoles 29 de abril durante todo el día.

La Sectur Michoacán informó que la programación completa por regiones, horarios y sedes se puede consultar en el siguiente enlace: visitmichoacan.com.mx/semanasanta2026. Además, el portal ofrece un catálogo de la oferta hotelera, facilitando a los visitantes la elección del hospedaje ideal para disfrutar su estancia en el estado.