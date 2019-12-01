Gobierno estatal destina 4 mdp a 56 municipios para fortalecer la Noche de Muertos

Pátzcuaro, Michoacán, 20 de octubre de 2026.- El Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Turismo (Sectur), entregó cerca de 4 millones de pesos en apoyos para fortalecer la celebración de Noche de Muertos en 56 municipios, comunidades y autogobiernos, con recursos destinados a la ornamentación y promoción de esta emblemática tradición.

A nombre del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el secretario de Turismo, Roberto Monroy García, encabezó la entrega acompañado por autoridades municipales de la Región Lacustre, entre ellas Pátzcuaro, Quiroga, Erongarícuaro, Salvador Escalante y Tzintzuntzan, para refrendar el compromiso de preservar las costumbres ancestrales que dan identidad a Michoacán y atraen a visitantes nacionales e internacionales.

El funcionario destacó que, por sexto año consecutivo, los recursos se entregan de manera directa y anticipada a las comunidades, a fin de que puedan organizar sus actividades y preparar los espacios que recibirán a turistas y visitantes. Añadió que los apoyos también llegan a otros destinos del estado, como Morelia, con la Feria de la Catrina, y la Región Playas.

El funcionario estatal subrayó que esta estrategia permite fortalecer la participación de las comunidades en la organización de la celebración, al tiempo que impulsa la actividad turística y la derrama económica en las distintas regiones de la entidad.

Para esta temporada, el estado contará con más de 700 actividades relacionadas con la celebración, entre las que destacan los talleres artesanales que iniciarán el próximo 23 de octubre, como parte de la Semana de Celebración de la Noche de Muertos. La programación completa puede consultarse en el portal oficial visitmichoacan.com.mx