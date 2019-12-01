Gobierno de Morelia impulsa el turismo deportivo con el Morelia Bike Fest 2026

Morelia, Michoacán; 21 de octubre de 2026.- Con el respaldo del Ayuntamiento de Morelia, la segunda edición del Morelia Bike Fest 2026 promoverá el turismo deportivo, la actividad física y la convivencia familiar, con un programa que reunirá a ciclistas, aficionados y visitantes, del 6 al 8 de noviembre.

En representación del director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide), Pablo César Sánchez Silva, el director operativo, Hugo Barojas Reyes, destacó la importancia de respaldar iniciativas que amplían la oferta de actividades deportivas de la ciudad y contribuyen a proyectarla como un destino atractivo para quienes buscan experiencias que combinan deporte, recreación y turismo.

Señaló que el apoyo del Ayuntamiento a este tipo de encuentros permite aprovechar los espacios de la ciudad, impulsar la participación ciudadana y generar movimiento en sectores vinculados con los servicios y la actividad turística, al tiempo que se fomenta un estilo de vida activo.

Por su parte, Anayantzi Guzmán Fuerte, de la Dirección del Morelia Bike Fest 2026, invitó a la ciudadanía a sumarse a esta segunda edición, que ofrecerá actividades para distintos públicos, desde quienes buscan una experiencia recreativa hasta los ciclistas que desean participar en una competencia de montaña.

La organizadora detalló que las actividades comenzarán el viernes 6 de noviembre, a las 19:00 horas, con una rodada turística, donde las y los participantes podrán disfrutar de la belleza de la ciudad y sus lugares emblemáticos. El sábado 7, el programa iniciará a las 8:00, horas con el Social Run, seguido de una sesión de yoga, y la inauguración oficial del festival a las 10:00 horas, con la posterior entrega de paquetes para participantes.

Ese mismo sábado, de las 12:00 a las 16:00 horas, las niñas y los niños podrán disfrutar del Morelia Bike Kids, para que se inicien en la actividad ciclista. La jornada concluirá con una cena de carbohidratos, que promoverá la convivencia de ciclistas y personas interesadas en el ciclismo.

El domingo 8 de noviembre, a las 8:00 horas, se llevará a cabo el Morelia Bike Marathon (MBM), una de las actividades centrales del festival, con un recorrido que irá de la Catedral a la Montaña, donde las y los participantes podrán disfrutar de espectaculares escenarios.

Los detalles del programa y las rutas podrán consultarse en la página www.moreliabike.com, y en https://www.asdeporte.com/evento/morelia-bike-marathon-2026-0yf/datos-del-evento .



El Ayuntamiento de Morelia invita a las familias, deportistas y visitantes a consultar el programa y participar en las actividades del Morelia Bike Fest 2026, una oportunidad para disfrutar del deporte, descubrir los atractivos de la ciudad y contribuir al dinamismo turístico local.