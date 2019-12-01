Hallan culpable a Mario Alberto “N”, de feminicidio y homicidio, en Tarímbaro, Michoacán 

Morelia, Michoacán, a 21 de octubre 2026.- Un Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio contra Mario Alberto “N”, alias “El Güero Pollos”, por su responsabilidad en los delitos de feminicidio y homicidio calificado, cometidos en agravio de dos mujeres en el municipio de Tarímbaro.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones, el 20 de febrero de 2021, el acusado ingresó a un domicilio del fraccionamiento Hacienda del Sol, donde se encontraba la víctima, quien cursaba un embarazo avanzado. En el lugar, la agredió con un arma de fuego, ocasionándole lesiones que provocaron su muerte, así como la del producto de la gestación.

En un segundo hecho, ocurrido el 1 de marzo del mismo año, Mario Alberto “N” acudió a otro inmueble del citado fraccionamiento, donde se encontraba una mujer, a quien le disparó con un arma de fuego, causándole lesiones que le provocaron la muerte.

Derivado de las investigaciones realizadas, la Fiscalía Especializada de Feminicidio reunió y presentó ante el órgano jurisdiccional los elementos probatorios correspondientes, con los que acreditó la responsabilidad penal del acusado en ambos hechos.

Durante la continuación de la audiencia de juicio oral, una vez desahogados los alegatos de clausura, la autoridad judicial emitió fallo condenatorio contra Mario Alberto “N” por el feminicidio de A.D.M., y el homicidio calificado de A.C.H., y será en próximos días cuando se lleve a cabo la audiencia de individualización de la pena.