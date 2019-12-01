Guardia Civil detiene a 5 personas con armas de fuego y droga en Cuitzeo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 12:34:09

Cuitzeo, Michoacán, 21 de octubre de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de la Guardia Civil, detuvo a tres hombres y dos mujeres en posesión de dos armas de fuego y diversos envoltorios con una sustancia con las características propias de la metanfetamina, además de asegurar dos vehículos en la tenencia de San Juan Benito Juárez, municipio de Cuitzeo.

Durante recorridos de vigilancia, los elementos policiales detectaron dos vehículos Nissan Versa, uno gris y otro rojo, cuyos conductores realizaron maniobras bruscas al percatarse de la presencia de las unidades oficiales. Ante esta conducta, los agentes les marcaron el alto para efectuar una inspección preventiva.

Como resultado de la revisión, los guardias civiles localizaron dos armas de fuego cortas calibre 9 milímetros, abastecidas con un total de 29 cartuchos útiles, así como tres envoltorios que contenían aproximadamente 50.78 gramos de una sustancia granulada con las características de la metanfetamina.

En el lugar fueron detenidos Ángel “N”, Luis “N”, Juan “N”, Fabiola “N” y Daniela “N”; al momento de verificar sus antecedentes se estableció que estarían posiblemente relacionados con una célula delictiva que opera en la región.

Las cinco personas detenidas, junto con las armas, la droga y los vehículos, fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.