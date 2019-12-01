En accidente vehicular en la Morelia-Salamanca, muere un individuo 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 13:00:33

Cuitzeo, Michoacán, a 21 de octubre 2026.- El conductor de un auto compacto, perdió la vida luego de chocar contra un camión de carga, hechos registrados en la carretera Morelia-Salamanca en este municipio.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida carretera cerca de la caseta de La Cinta, a la altura del kilómetro 39, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional quienes al arribar encontraron chocado un vehículo Suzuki, con placas PDX8543, del Estado de México, y dentro de este el cuerpo sin vida del chofer.

Con base en lo anterior, personal de la FGE dio fe del levantamiento del cuerpo, mismo que fue llevado al Semefo para los efectos de ley.