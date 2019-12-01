Esposa de "El Chapo" celebra ser "libre internacionalmente"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 12:20:00

Los Ángeles, California, Estados Unidos, a 21 de octubre 2026.- Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como “El Chapo”, anunció que concluyó su periodo de libertad condicional en Estados Unidos.

Lo anterior lo dio a conocer durante una transmisión en vivo a través de la plataforma Kick, en la que comentó que un juez autorizó terminar anticipadamente la supervisión judicial que debía extenderse hasta septiembre de 2027.

“Mis problemas legales, mi situación legal que empezó hace seis años, han terminado. No más probatoria, no más problemas legales. Soy libre internacionalmente”, afirmó ante sus seguidores.

La cónyuge del ex líder y fundador del Cártel de Sinaloa aseguró que el togado tomó la decisión después de que las autoridades estadounidenses revisaran su comportamiento durante el periodo de supervisión y concluyeran que había cumplido con las condiciones impuestas por la justicia.

“Mi probatoria supuestamente se terminaba el año que entra. El juez hizo una investigación, los agentes vieron que yo estaba haciendo todo perfectamente. Checaron todo y vieron y determinaron que merecía terminar mi probatoria un año antes”, relató.

La ex modelo fue detenida en Virginia en el año 2021, por una investigación criminal en su contra, que llevó a una condena de tres años en prisión por narcotráfico, de la cual solo cumplió dos antes de salir en libertad condicional.