Combate al huachicol suma más de 2 mil 500 detenidos y 173.7 millones de litros asegurados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 13:49:16

Ciudad de México, a 21 de octubre 2026.- La estrategia para el combate a los delitos relacionados con hidrocarburos consiguió los siguientes resultados: 2 mil 539 personas detenidas, 5 mil 572 unidades de transporte aseguradas y 173.7 millones de litros de combustibles incautados.

Los datos anteriores fueron presentados por el subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Vidal Amaro, durante su intervención en la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Además, el funcionario federal dio a conocer que en materia aduanera las revisiones de cargamentos en 14 aduanas permitieron rectificar volúmenes declarados por mil 952 millones de litros de combustibles que se pretendía introducir ilegalmente al país. Dicha cantidad equivale a 13 mil 664 millones de pesos en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Igualmente, el subsecretario Vidal Amaro destacó que el volumen de combustibles declarado en importación aumentó 10.54 % entre enero y septiembre de 2026 frente al mismo periodo de 2025, al pasar de 23 mil 933 millones a 26 mil 455 millones de litros.

De la misma forma, el funcionario reportó 500 multas por información errónea, tardía o inexacta, así como el inicio de procesos administrativos y legales contra ocho agentes aduanales.