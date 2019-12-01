Gastronomía y hospitalidad, los rubros mejor evaluados por turistas en Michoacán: Sectur

Morelia, Michoacán, 8 de enero de 2026.- Michoacán durante 2025 registró una afluencia histórica de 10 millones 635 mil 487 turistas y visitantes que recorrieron la entidad, disfrutando de sus atractivos turísticos, gastronómicos, culturales e históricos, así como sus migraciones naturales y Pueblos Mágicos.

Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), informó que, de acuerdo con el Observatorio Turístico del estado, la satisfacción general del visitante alcanzó una puntuación de 9.2. Entre los rubros mejor evaluados destacan la gastronomía con 9, la hospitalidad y el trato con 8.8, y la calidad de la información turística con 8.6.

Estos indicadores, que reflejan la experiencia y percepción de los visitantes en la entidad, mostraron resultados positivos en otros rubros: la funcionalidad de la señalética y la conservación del entorno obtuvieron un 8.4, seguidas por la relación precio-calidad en productos y servicios con un 8.1. Finalmente, tanto la infraestructura vial como la percepción de seguridad alcanzaron una calificación de 8.

El funcionario estatal destacó que los turistas y visitantes se sintieron en un entorno de plena seguridad y confianza, subrayando que fueron bien atendidos en todo momento. Esta percepción de tranquilidad es clave para que la experiencia de quienes llegan al estado sea positiva.

“Para fortalecer este compromiso, este año reforzaremos la profesionalización con capacitaciones en diversos municipios. Buscamos superar la meta de los 4 mil prestadores de servicios atendidos en 2025, asegurando así que la hospitalidad y calidad sigan siendo el sello distintivo de nuestro destino”, concluyó el titular de la Sectur.