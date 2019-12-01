Galardonan al Camino Iniciático de Santiago de Querétaro en FITUR

Madrid, España, 21 de enero del 2026.- En el marco de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR), el estado de Querétaro fue distinguido con el Premio Excelencias Turísticas por el proyecto del Camino Iniciático de Santiago en Querétaro, un reconocimiento internacional que destaca iniciativas de alto impacto, calidad e innovación en el sector turístico.

Al recibir el galardón, la secretaria de Turismo Estatal, Adriana Vega, subrayó que este reconocimiento confirma la visión del estado por impulsar un turismo con sentido humano, cultural y sostenible, que genera bienestar en las comunidades y experiencias auténticas para los visitantes.

“El Camino Iniciático de Santiago en Querétaro representa una nueva forma de hacer turismo: una que respeta la historia, la naturaleza y a las comunidades. Este premio reconoce un proyecto que conecta a Querétaro con el mundo desde la espiritualidad, la identidad y el caminar consciente”, expresó.

La funcionaria estatal destacó que este proyecto coloca a Querétaro en el mapa internacional del turismo cultural y espiritual, alineándose con las nuevas tendencias del viajero europeo que busca experiencias responsables, de bajo impacto y con profundo valor simbólico y señaló, que el Camino Iniciático de Santiago en Querétaro es resultado del trabajo conjunto entre comunidades, prestadores de servicios, instituciones y gobierno, y representa un detonador de desarrollo para la región serrana.

El Camino Iniciático de Santiago en Querétaro cuenta con el aval del propio Camino de Santiago de Compostela (España) y recorre 127 kilómetros, divididos en siete etapas que pueden realizarse a pie, atravesando los municipios de Pinal de Amoles, Landa de Matamoros, Jalpan de Serra y Arroyo Seco. El proyecto incluye la instalación de 197 señales de orientación, con una inversión global de 4.9 millones de pesos, y beneficia de manera directa a más de 60 prestadores de servicios turísticos de la Sierra Gorda.

Cabe señalar que el Premio Excelencias, otorgado en el marco de FITUR por el Grupo Editorial “Excelencias”, es uno de los reconocimientos más relevantes del sector turístico a nivel internacional, al distinguir proyectos que aportan valor, innovación y calidad a los destinos.

La entrega de este galardón reafirma el posicionamiento de Querétaro como un destino que apuesta por el turismo cultural, rural y espiritual, fortaleciendo su proyección internacional y consolidando su presencia en los principales foros turísticos del mundo.