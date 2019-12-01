Feratum Film Fest inaugurará edición 2025 con la película "Seres", con Dolores Heredia: Sectur

Morelia, Michoacán, 22 de octubre de 2025.- "Seres", ópera prima del cineasta Sandro Arceo, inaugurará la edición 2025 del Feratum Film Fest en Pátzcuaro. La película, protagonizada por Dolores Heredia y Romanni Villicaña, tendrá su primera proyección con la presencia del elenco, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), a cargo de Roberto Monroy García.

En representación del titular de la política turística en “el alma de México”, Luis Fernando Gutiérrez Lara, director de la Comisión de Filmaciones de Michoacán (Cofilmich), informó que el evento cinematográfico de ciencia ficción, horror y suspenso se desarrollará del 6 al 9 de noviembre en Pátzcuaro. Resaltó que esta edición está dedicada a los monstruos marinos, criaturas que han dejado una huella profunda en el imaginario del cine mundial.

El director general de Feratum, Miguel Ángel Marín, enfatizó que la edición 14 del festival reafirma el compromiso con la promoción, exhibición y apoyo a cineastas tanto emergentes como consolidados, en el género del terror y la fantasía, con un énfasis especial en el talento mexicano.

Detalló que la película de clausura será “Estela”, dirigida por Adrián Araujo, la cual rinde homenaje póstumo a su director. “El filme narra la historia de Susana y Jorge, una pareja que se muda a una casa junto a un lago en busca de tranquilidad para tener un hijo, sin imaginar que ella comenzará a sentir la presencia de una niña que habita en el lugar”, compartió.

Marín destacó principalmente el apoyo otorgado por la administración del Gobierno estatal a través de la Sectur, y a la administración municipal de Julio Arreola Vázquez, para que fuera posible realizar la edición de este año.

Julio Arreola Vázquez, presidente municipal de Pátzcuaro señaló que este festival logra generar una ocupación hotelera del 70 por ciento, “y se enmarca previo a la Noche de Muertos, la celebración más grande de nuestro municipio”.

La marcha de las bestias, uno de los eventos imperdibles de este festival recorrerá las principales calles del Pueblo Mágico. Todos los detalles de esta edición se pueden consultar en el Facebook: Feratum Film Fest.