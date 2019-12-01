Federación invertirá 300 millones de pesos en infraestructura turística en Michoacán, asegura Sectur

Federación invertirá 300 millones de pesos en infraestructura turística en Michoacán, asegura Sectur
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2025 a las 18:42:46
Morelia, Michoacán, a 23 de noviembre del 2025.- El gobierno federal invertirá 300 millones de pesos en el mejoramiento y edificación de infraestructura turística en el estado de Michoacán, así lo confirmó Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo del gobierno federal (SECTUR).

La funcionaria federal destacó que este proyecto forma parte del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, que toma en cuenta también el desarrollo económico de la entidad. El monto a invertir será distribuido en las siete regiones turísticas de la entidad.

Entre los proyectos que ya contemplan, dijo, se buscará que en la temporada de Mariposa Monarca del próximo año, el Santuario de Sierra Chincua pueda contar con señal telefónica e internet, luego de que este en este año la Secretaría de Turismo del estado electrificó la zona, luego de años de no contar con este servicio.

Josefina Rodríguez comprometió que a partir de la primera semana de diciembre habrá de sostener reuniones con el sector turístico de las siete regiones de Michoacán para conocer las necesidades que tienen en materia de infraestructura, para llegar a consensos y a partir de ello generar los proyectos ejecutivos, que derivarán en el inicio de las construcciones en los primeros meses del 2026.

