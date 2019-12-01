Sentencian a más de un año de prisión a exalcalde de San Juan del Río, Durango por el delito de peculado

Sentencian a más de un año de prisión a exalcalde de San Juan del Río, Durango por el delito de peculado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2025 a las 19:02:44
San Juan del Río, Durango, a 23 de noviembre de 2025.- Jaime Escajeda Martínez, expresidente municipal de San Juan del Río, Durango, fue sentenciado a 1 año, 11 meses y 29 días de prisión por el delito de peculado.

Mediante una audiencia de procedimiento abreviado, la Fiscalía Anticorrupción logró la sentencia condenatoria, el  pago de una multa, y la reparación del daño, la cual ya fue cubierta con la cantidad de 174 mil pesos.

La Policía Investigadora de Delitos de Corrupción, detuvo al exalcalde por su posible participación en delitos de corrupción, cometidos en contra del Ayuntamiento de San Juan del Río, durante su administración en el periodo 2019-2022.

De acuerdo a la información que obtuvo el Agente del Ministerio Público tras una investigación que se realizó, Escajeda Martínez, obtuvo dinero por vender unos terrenos que eran propiedad del Ayuntamiento, cuyos recursos no los reportó a la Tesorería.

