Exponen lo mejor del turismo de romance durante febrero

Querétaro, Querétaro, 10 de febrero del 2026.- El director de Promoción Turística, Rodrigo Ibarra Lozano, encebezó la ceremonia de inauguración de la exposición “El mes del amor y las experiencias en Querétaro”, en el espacio conocido como Punto México; y que busca dar a conocer los servicios y atractivos del turismo de romance, las bodas y la artesanía queretana.

La exposición, donde participan 21 wedding planners y 32 artesanos; tendrá permanencia durante todo el mes de febrero, en un horario de nueve de la mañana a siete de la tarde. Ibarra Lozano, recordó que el turismo de romance se ha convertido en un pilar de la atracción turística de la entidad, puesto que cada destino es elegido por parejas para su día especial, o bien, para poder disfrutar de viajes con experiencias significativas con la pareja, la familia o los amigos.

“Estamos convencidos de que, tal y como hemos venido trabajando, en coordinación con los proveedores, las wedding planners, los productores de artesanía y todos los elementos que forman parte de esta cadena productiva, el turismo de romance de la entidad, seguirá creciendo y fortaleciéndose”, sostuvo.

Al tomar la palabra en representación del gremio de wedding planners, María José Plascencia Tello agradeció a la SECTUR el espacio y las plataformas para dar a conocer el trabajo conjunto que hace la iniciativa privada, el gobierno y las artesanas, para ofrecer servicios enfocados en el turismo de romance, que realmente generen experiencias inolvidables para los viajeros.

Durante todo el mes de febrero, en Punto México (ubicado en la Calle Luis Pasteur, no. 4 Norte, Centro Histórico de la Ciudad de Querétaro) se ofrecerán diversos talleres tales como la elección de vinos adecuados para cada banquete, gastronomía, la planeación de bodas y eventos sociales, información sobre atractivos turísticos enfocados en la pareja, así como la exposición permanente de artesanías, bisutería y cosméticos.

Estuvieron presentes también en este evento, la coordinadora de Turismo de Romance de la SECTUR, Andrea Herrera Lambarri; la artesana Dorotea Soriano Fernández, así como integrantes de la industria de turismo de romance en la entidad.