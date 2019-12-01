Fortalecen SSC y ATF colaboración estratégica en seguridad en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 14:46:50

Querétaro, Querétaro, 10 de febrero del 2026.- El secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), como parte del seguimiento a la colaboración internacional.

En donde abordaron estrategias para fortalecer la profesionalización y capacitación del personal policial estatal, así como el intercambio de información estratégica en materia de seguridad.

Señalar que estas acciones están orientadas a prevenir y combatir delitos relacionados con el tráfico de armas y el uso de explosivos, fortaleciendo la coordinación internacional y contribuyendo a la seguridad de la población.

En la reunión participaron la agregada Adjunta y jefa de la Delegación de ATF, Agente Especial Allison González; el agregado Adjunto de ATF, Agente Especial Erik Espinosa; el agregado Adjunto de ATF, Agente Especial Moisés Maldonado, así como el investigador de ATF, Maestro Sergio Salazar.