Cateo en viñedo La Redonda de Ezequiel Montes, Querétaro, deja a cuatro personas detenidas 

Ezequiel Montes, Querétaro, a 10 de febrero de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro, a través de personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito, ejecutó un cateo en un viñedo ubicado en el municipio de Ezequiel Montes, como parte de una carpeta de investigación iniciada por los delitos de despojo y robo.

La diligencia se realizó en el marco de la estrategia Sinergia, con apoyo operativo del Ejercito Mexicano, la Policía Estatal (POES) y de la Policía Municipal de Ezequiel Montes.

Durante la intervención fueron detenidas cuatro personas. Asimismo, se logró el aseguramiento de diversa documentación, dispositivos electrónicos, un arma de fuego y dinero en efectivo, indicios que serán analizados como parte de los actos de investigación.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro da seguimiento a las investigaciones, con el análisis de los indicios asegurados y la continuidad de los actos ministeriales necesarios para el esclarecimiento integral de los hechos, así como para determinar la probable responsabilidad de las personas detenidas, garantizando el debido proceso y el acceso a la justicia.