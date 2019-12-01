Plan Michoacán: Detienen a cuatro por homicidio y privación de la libertad en Uruapan

Uruapan, Michoacán, a 10 de febrero de 2026.- Como resultado de un operativo en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Guardia Nacional, logró la detención de cuatro personas presuntamente vinculadas a un grupo criminal, relacionadas con hechos de homicidio y privación de la libertad ocurridos en este municipio de Uruapan.

Sobre el particular se informó que dichas acciones se derivaron del hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en la colonia Valle Dorado, que presentaba huellas de violencia y un mensaje alusivo a actividades de extorsión, atribuido a una célula delictiva. A partir de estos hechos, la Vicefiscalía de Inteligencia e Investigación Criminal integró la carpeta de investigación correspondiente y desplegó un operativo conjunto.

Como resultado de ello fueron detenidos Pedro Alonso “N”, de 21 años, y Antonio “N”, de 23, a quienes se les aseguraron tres cartulinas con mensajes de un grupo criminal; 11 bolsas de plástico con una sustancia granulosa blanca con características propias de la metanfetamina; cuatro cartuchos calibre 9 milímetros y tres cartuchos calibre .223 milímetros; un vehículo Chevrolet Malibu LS, color blanco, con placas de la UDC, así como tres guantes de látex color blanco con manchas de líquido hemático.

De manera complementaria y como parte del mismo despliegue operativo, en la colonia Doctores fueron aprehendidos José Rodolfo “N”, de 25 años, e Hilario “N”, de 49, por su probable responsabilidad en la privación ilegal de la libertad de una mujer y un hombre, quienes fueron localizados y puestos a salvo por las autoridades.

Durante esta intervención se aseguró un arma de fuego corta calibre .40 milímetros, un cargador para arma corta, tres cartuchos calibre .40 milímetros y 14 bolsas de plástico con una sustancia granulosa con características propias de la metanfetamina.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, a efecto de que se realicen los dictámenes periciales correspondientes y se continúe con la integración de las investigaciones para determinar su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado reconoce y destaca la coordinación efectiva, profesional y oportuna del personal de la DEFENSA, la SIE y la Guardia Nacional, cuya participación fue fundamental para el desarrollo seguro de las acciones y el cumplimiento de los objetivos operativos.