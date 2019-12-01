Vuelven a posponer audiencia clave de Ovidio Guzmán en corte federal de Chicago

Vuelven a posponer audiencia clave de Ovidio Guzmán en corte federal de Chicago
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 12:30:59
Illinois, Estados Unidos, 10 de febrero del 2026.- La audiencia intermedia en la que se definiría el rumbo de la sentencia contra Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, fue aplazada por segunda ocasión en una corte federal de Chicago, Illinois. La diligencia, originalmente programada para el 10 de julio, fue reprogramada para el próximo 27 de julio.

Guzmán López, identificado como uno de los líderes de la facción conocida como Los Chapitos e hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, deberá comparecer ante la jueza Sharon Johnson Coleman, quien revisará si la fiscalía estadounidense mantiene su intención de solicitar una posible reducción de condena por cooperación.

De acuerdo con el proceso judicial, dicha solicitud estaría sustentada en la admisión de culpabilidad presentada por Guzmán en julio de 2025, así como en su cooperación con las autoridades de Estados Unidos como testigo colaborador.

El acusado se declaró culpable de cuatro cargos federales relacionados con crimen organizado y tráfico de drogas, delitos vinculados a la operación de la estructura criminal que encabezó junto con sus hermanos y medios hermanos, dedicada al trasiego de cocaína, heroína, marihuana y metanfetamina hacia territorio estadounidense.

Pese a que los cargos por delincuencia organizada contemplan una pena de prisión perpetua obligatoria, la fiscalía federal en Chicago ha señalado que la colaboración de Guzmán López podría abrir la puerta a una sentencia menos severa, decisión que dependerá de la evaluación del tribunal en la audiencia programada para finales de julio.

Noventa Grados
Comentarios