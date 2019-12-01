Al menos 3 muertos y 6 heridos por explosión en ducto de Pemex

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 14:42:43

El Barrio de la Soledad, Oaxaca, a 10 de febrero 2026.- Al menos tres personas perdieron la vida y seis más resultaron heridas tras una explosión en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el municipio de El Barrio de la Soledad, en Oaxaca.

Lo anterior lo confirmó Salomón Jara Cruz, gobernador de la entidad, a través de un mensaje en redes sociales.

“Hasta el momento se reportan seis personas lesionadas, quienes ya han sido trasladadas para recibir atención médica inmediata… Lamentablemente tres personas fallecieron en este suceso. Envío mi solidaridad y mis condolencias a sus familiares”, afirmó el mandatario estatal.

Además, el morenista aseguró que efectivos del cuerpo de Bomberos “continúan las labores de seguridad, mitigación de riesgos y resguardo del área”.

Por su parte, la Coordinación de Protección Civil del Estado (CPCE), detalló que el incidente ocurrió durante un proceso ordinario de limpieza y mantenimiento interno de tuberías, “lo que eventualmente habría provocado en primera instancia una explosión y, posteriormente, un incendio en el predio donde se sitúa la estación de rebombeo”.

El punto de la explosión en Oaxaca ocurrió en la localidad oaxaqueña de Loma Larga en el Istmo de Tehuantepec.