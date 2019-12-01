Este viernes inicia la Feria de las Carnitas en Tacámbaro

Morelia, Michoacán, a 12 de noviembre del 2025.- Este viernes inicia la 12° edición de la Feria Michoacana de las Carnitas en Tacámbaro, anunciaron autoridades municipales; el evento se llevará a cabo en el centro de este Pueblo Mágico para cerrar la circulación vial y montar un comedor comunitario para que los visitantes tengan un espacio para poder comer lo que compren.

Alejandro Fuerte García, presidente municipal, destacó que se llevará a cabo del 14 al 17 de noviembre y se espera recibir a más de 400 mil asistentes, para superar los 300 mil de la edición pasada. También hay una cartelera cultural con presentaciones de grupos locales de danzas y música tradicional.

Para esta edición se contará con la participación de 13 productores del municipio e invitados de otros como Quiroga, Salvador Escalante y tenencias del municipio.

Joel González Díaz, productor de carnitas en el municipio, señaló que a pesar de los incrementos en las materias primas, se mantendrán los costos que se tuvieron en la edición del año anterior con un precio de 280 pesos el kilo, el taco a 40 pesos y la torta a 50 pesos, esto en apoyo a la económica de los turistas y visitantes.