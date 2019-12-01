Arde el conflicto entre Jalisco y Sinaloa: Difunden video de un hombre siendo ultimado con un lanzallamas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 21:17:00

Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2025.- En redes sociales comenzó a circular un video, donde presuntos integrantes del grupo criminal aparecen realizando la ejecución de un hombre mediante un lanzallamas, en lo que habría sido una acción de propaganda violenta dirigida a facciones rivales.

De acuerdo con diversas publicaciones en X (antes Twitter), el clip fue difundido por cuentas que suelen compartir contenido relacionado con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En las imágenes se observa a un hombre amarrado a un árbol, señalado como miembro de un grupo enemigo, posiblemente vinculado a una facción asociada a “Mayito Flaco” o al Cártel de Sinaloa.

Entre risas y burlas, el hombre es quemado por uno de los pistoleros del CJNG, quien aparece en el video portando un chaleco de esa organización delictiva.

Fuentes consultadas señalan que este tipo de materiales suelen utilizarse como operaciones psicológicas, con el objetivo de sembrar temor entre otros grupos delictivos y mostrar capacidad operativa. La difusión coincide con el incremento de tensiones entre distintas células que disputan territorios estratégicos, entre ellas las llamadas Fuerzas Especiales Unión, ligadas a redes de los Chapitos y, según algunos reportes, también al propio CJNG.

Aunque el contenido ha generado alarma en redes sociales, hasta el momento ninguna autoridad federal o estatal ha confirmado la autenticidad del video, su fecha ni el lugar exacto donde habría ocurrido la agresión. Sin embargo, especialistas señalan que la difusión pública de ejecuciones es una práctica recurrente entre organizaciones criminales que buscan posicionarse en medio de conflictos internos o rivalidades territoriales.