Este lunes, los Reyes Magos cabalgarán en Pátzcuaro, anuncian autoridades

Morelia, Michoacán, a 02 de enero del 2026.- Este lunes 05 de enero, los Reyes Magos llevarán a cabo su tradicional cabalgata en el municipio de Pátzcuaro, evento para el cual se esperan más de 30 mil personas, anunció Julio Alberto Arreola Vázquez, presidente municipal. Apuntó que este evento deja una derrama económica importante pues los comerciantes registran un repunte de ventas desde el 04 al 06 de enero.

En conferencia de prensa, el alcalde señaló que para este recorrido el ayuntamiento ha preparado 15 mil coronas y banderines para las infancias, aunque se prevé que podría haber más en esta fecha. Este año el evento comenzará con una Celebración Eucarística a las cinco de la tarde en la Parroquia del Santuario de Guadalupe, al finalizar la misa, arranca la cabalgata con dirección a la Plaza Don Vasco.

Julio Arreola expuso que al día siguiente habrá entrega de rosca de reyes para niños y sus papás, serán cerca de 100 metros lineales de rosca (aproximadamente dos mil porciones) así como 40 litros de chocolate caliente; también habrá rifa de regalos como bicicletas, patines, regalo de aguinaldos.

Por su parte, Roberto Monroy García, secretario de Turismo en el estado, expuso que el año anterior se hizo una promoción importante de Michoacán como destino en China, en conjunto con la Sectur federal; Morelia y Pátzcuaro son las principales ciudades que visitan los originarios de aquel país.