Muere en un hospital de Morelia, Michoacán automovilista baleado en la Mariano Escobedo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Enero de 2026 a las 13:01:55
Morelia, Michoacán, a 2 de enero 2026.- Mientras recibía atención médica en el Hospital Civil de esta ciudad de Morelia, feneció el automovilista que fue atacado a balazos en la colonia Mariano Escobedo de la capital del estado.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, la noche del jueves fue atacado a balazos un automovilista en la referida colonia.

A consecuencia del hecho criminal, el hombre resultó herido por lo que fue llevado a un hospital para su atención médica, en donde perdió la vida.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

