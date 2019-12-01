En Morelia, Michoacán, detienen a tres en posesión de armas de fuego

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Enero de 2026 a las 12:56:10
Morelia, Michoacán, a 2 de enero 2026.- En posesión de armas de fuego, elementos de la Policía Morelia, detuvieron en la colonia San Pascual, a tres sujetos  quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) por su probable responsabilidad en la comisión de delitos relacionados con la violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos.

Sobre el particular se informó que Durante recorridos de prevención, oficiales detectaron un vehículo que circulaba de manera irregular, motivo por el cual se le marcó el alto. Al intentar evadir la acción policial, se inició una persecución que concluyó en la citada colonia, donde se aseguró el vehículo.

Al realizar las inspecciones correspondientes, conforme a los protocolos establecidos, los oficiales localizaron armas de fuego largas y cortas. Todas las armas aseguradas son de uso exclusivo del Ejército, entre ellas una ametralladora tipo Minimi, además de cargadores, cartuchos útiles y equipo táctico; por ello se procedió al aseguramiento de los indicios y a la detención de los tripulantes.

Cabe señalar que uno de los individuos presentaba una orden de aprehensión vigente y, de acuerdo con información pública de otras autoridades, se le ha vinculado con indagatorias relacionadas con el homicidio del exlíder de autodefensas Hipólito Mora, ocurrido en 2023.

Las personas detenidas, así como el vehículo y los objetos asegurados, fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica conforme a la ley.

