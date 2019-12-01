Este 24 de diciembre disfruta de la pista de hielo de Ceconexpo hasta las 15:00 horas: Sectur

Morelia, Michoacán, a 23 de diciembre de 2025.- La Villa Navideña del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo) te espera en estos días festivos para que disfrutes de su pista de hielo, que operará con horario especial el 24 de diciembre, cerrando sus puertas a las 15:00 horas. Se invita a las familias a aprovechar la mañana para disfrutar de los atractivos y vivir momentos inolvidables.

Este espacio de sana diversión tendrá un horario de atención distinto al habitual, por lo que el jueves 25 se mantendrá cerrado, para reanudar con horario habitual de 11:00 a 20:30 horas el viernes 26 de diciembre, recordando que tiene un descanso para mantenimiento de 15:00 a 16:00 horas, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dirigida por Roberto Monroy García.

En cuanto al área de juegos mecánicos, el día 24 de diciembre el público asistente podrá disfrutar de ellos de 12:00 a 22:00 horas. En este espacio se encuentran los carritos chocones, la rueda de la fortuna, juegos de destreza, y muchas más opciones, los cuales también se mantendrán cerrados el 25 de diciembre.

Las áreas al aire libre, que incluyen la zona gastronómica, el nacimiento artesanal y el árbol de Navidad monumental, permanecerán abiertas al público sin restricción de horario durante toda la temporada, por lo que pueden disfrutar de estos espacios naturales en compañía de sus seres queridos y animales de compañía.